Калининградский реабилитационный центр предлагает детям погрузиться в виртуальную реальность

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:43:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце 2019 года реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» приобрел комплексную интерактивную систему виртуальной реальности с биологически обратной связью и анализом движений в режиме реального времени. Если говорить более понятным языком, эта медтехника помогает в деле реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все оборудование установлено в рамках реализации региональной подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

- Система включает в себя специально разработанное программное обеспечение с комплексом разнообразных методик профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального, моторного и когнитивного развития детей на основе технологии функционального биоуправления с биологической обратной связью, а также комплекс тренажеров и систему датчиков-кинетов, позволяющих оценить точность и правильность выполнения движений ребенка, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - Данный комплекс помогает скорректировать уровень состояния мышечного тонуса, корректировать патологические компенсации и нарушения, тренировать двигательную активность детей с ДЦП и призван разнообразить ежедневный труд детей по восстановлению двигательных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU