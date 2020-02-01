В Калининграде отец двух детей срывал с прохожих цепочки и отбирал кошельки

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:02:34+03:00

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В конце августа прошлого года на шедшую по улице генерала Захарова в Калининграде девушку неожиданно налетел незнакомец, сорвал с ее шеи две золотые цепочки и скрылся. Как позже было установлено, в этом случае орудовал ранее судимый за кражи отец двух несовершеннолетних детей. В ноябре того же года папаша на улице Пугачева напал на прохожего, у которого отобрал кошелек. (Правда, денег там оказалось не так уж много – всего 5 тысяч рублей.)

Представ, наконец, перед судом, калининградец с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Явно надеясь на положения закона, который гласит, что в этом случае «назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». Впрочем, расчет оказался верным – ни гособвинитель, ни потерпевшие возражать не стали.

В итоге грабитель получил от щедрот Центрального районного суда по совокупности преступлений 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Этот срок рецидивисту придется отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU