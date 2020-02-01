Минприроды Калининградской области объявило о покупке новой техники

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:46:39+03:00

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В министерстве природы Калининградской области объявили о намерении приобрести в этом году автобус высокой проходимости на 24 места, мотовездеходы, универсальные лесопожарные модули, а также лесопатрульные автомобили. На эти цели Рослесхозом уже предоставил субсидия в размере 8,9 млн. и 9,2 млн. рублей. Кроме того из регионального бюджета выделяется 1,4 млн. рублей на покупку 2 единиц лесопатрульной техники.

В минприроды напомнили, что в 2019 году для оснащения пожарно-химических станций области были закуплены 9 лесопатрульных комплексов, универсальный лесопожарный модуль, 5 комплектов квадроциклов с транспортировочным прицепом, 38 пожарных рукавов - на общую сумму 18,5 млн. рублей. Для оснащения лесничеств 2 единицы лесопатрульной техники приобрели за счет средств субвенции из федерального бюджета и 10 единиц - за счет областной казны. В общей сложности потратив на это 6,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU