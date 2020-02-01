2020-02-01T13:01:23+03:00
Общество

Под Калининградом намерены спилить деревьев на 9 миллионов рублей

В Гурьевском районе решили избавиться от потенциально опасных зеленых насаждений
Игорь ОРЕХОВ
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Власти Гурьевского района намерены потратить в этом году 9 млн. рублей на снос аварийных деревьев и обрезку сухих веток.

По условиям объявленного конкурса, подрядчик должен будет сносить деревья, обрезать сухие ветви альпинистским способом, а также вывозить и утилизировать порубочные остатки с применением спецтехники. Кроме того, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство аварийной бригады для ликвидации опасных ситуаций, связанных со сносом деревьев на территории округа.

Итоги конкурса будут подведены 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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