В Калининграде военные добились закрытия сайта, торговавшего оружием

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:43:17+03:00

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Военная прокуратура Калининградского гарнизона в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на страницах которого было размещено предложение о продаже оружия.

- В связи с этим военный прокурор гарнизона обратился в Ленинградский районный суд Калининграда с административным исковым заявлением о запрещении указанной информации к распространению, - сообщили в Главной военной прокуратуры России. - Суда признал это требование обоснованным и удовлетворил его.

Решение суда было направлено в областное Управление Роскомнадзора, которое внесло злополучный сайт в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, ограничив доступ к ресурсу.

ИСТОЧНИК KP.RU