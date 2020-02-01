Под Калининградом владелец «Опеля» засудил водителя «Мерседеса»

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле прошлого года на улице Железнодорожной в Черняховске столкнулись «Опель Корса» и «Мерседес-Бенц». Виновным в совершении ДТП признали водителя «мерина», но тут выяснилось, что иномарка принадлежит деду нарушителя, а у него самого страховой полись, естественно, отсутствует. Оплатить ремонт пострадавшего «Опеля» добровольно дедушка и внук отказались, в итоге дело дошло до суда.

Пол ходу разбирательства ответчик исковые требования не признал, заявив, что в случае с той аварией истец якобы также допустил нарушения Правил дорожного движения. Да и его оценка полученных автомобилем повреждений представляется явно завышенной. В общем, пришлось назначать судебную автотехническую экспертизу.

Увы, результаты исследования ответчика не порадовали: эксперты подтвердили, что в ДТП был виноват именно он. После чего Черняховский городской суд своим решением взыскал с внука-лихача 70 200 рублей в качестве возмещения причиненного ущерба и еще 13 302 рубля на оплату судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU