Калининградцев предупредили об усилении ветра

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:59:45+03:00

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Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Калининграда предупредило горожан о сильном юго-западном ветре. По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с утра 2 февраля ветер будет дуть порывами со скоростью 15-20 м/с, а на морском побережье его скорость достигнет 22 м/с.

В МЧС рекомендуют плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. При вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, у столбов, мачт, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторных подстанций.

- Также не рекомендуется выходить на водоемы на любых плавательных средствах, - добавили в пресс-службе ведомства. – Водителям автотранспорта стоит быть предельно внимательными во время движения, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также под электропроводами. О случаях падения деревьев, обрывов ЛЭП, падения или обрыва рекламных конструкций можно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00. А при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU