2020-02-02T11:12:20+03:00
Общество

В Калининграде на улице Сибирякова Мерседесу проломили крышу

Автомобилисты считают, что на машину поставили контейнер с мусором
Иван МАРКОВ
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ЧП на улице СибиряковаЧП на улице СибиряковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Сибирякова произошел загадочный случай. Во дворе одного из домов подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области обнаружили автомобиль с проломленной крышей. Из-за того, что он был припаркован рядом с контейнерной площадкой, виновного нашли автоматически – по общей версии, им стал мусоровоз, который якобы поставил мусорный контейнер на крышу автомобиля.

Комментариев от компании-перевозчика по поводу происшествия пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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