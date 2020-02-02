В Калининграде на улице Сибирякова Мерседесу проломили крышу
Автомобилисты считают, что на машину поставили контейнер с мусором
ЧП на улице СибиряковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Сибирякова произошел загадочный случай. Во дворе одного из домов подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области обнаружили автомобиль с проломленной крышей. Из-за того, что он был припаркован рядом с контейнерной площадкой, виновного нашли автоматически – по общей версии, им стал мусоровоз, который якобы поставил мусорный контейнер на крышу автомобиля.
Комментариев от компании-перевозчика по поводу происшествия пока не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU