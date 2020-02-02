В Калининграде январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:29:52+03:00

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В Калининграде историческое событие которое подбросит пищу для размышления тем, кто отрицает существование глобального отепления. Как сообщает портал «Погода и метеоявления в Калининградской области», январь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Кёнигсберге и Калининграде, то есть за 172 года!

- Среднемесячная температура воздуха (среднее значение всех суточных температур) за этот январь составила 3.9°С, что выше климатической нормы более чем на 5 градусов! – уточняют исследователи. - За каждый день в течение месяца аномалия средней температуры была 2-4 градуса, в отдельные дни до 6-8 градусов! Не было ни одного дня, когда температура оказалось бы ниже климатической нормы. Выше 3 градусов средняя температура воздуха поднималась за всю историю метеонаблюдений лишь 2 раза - в 2007 (+3,5) и 1989 году (+3,2).

Минимальная температура воздуха за этот месяц, как добавляет портал, составила всего -1,5 градуса, а снежного покрова не было зафиксировано вовсе. Также в связи с аномальной теплой погодой началась активная вегетация у растений.

ИСТОЧНИК KP.RU