2020-02-02T12:51:41+03:00
Общество

В субботу 1 февраля в Калининградской области был побит суточный температурный рекорд

Днем воздух прогрелся до 11 градусов в Мамоново, а в самом Калининграде – до +10,4
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области не только январь стал температурным рекордсменом, но и первый день февраля. Как сообщает портал Погода и метеоявления в Калининградской области, воздух в регионе днем прогрелся до 11 градусов.

- Днем максимальная температура в Калининграде составила +10,4 градуса, при этом был перекрыт предыдущий температурный рекорд (+9,1 градуса в 1990 году), - уточняют исследователи. -

Максимальные температуры в области 1 февраля по данным сети метеостанций:

1) Мамоново (+11,0)

2) Калининград (+10,4)

3) Балтийск (+9,7)

4) Железнодорожный (+9,7)

5) Черняховск (+9,7)

6) Пионерский (+9,4)

7) Советск (+9,5)

Резкое потепление спровоцировало значительное усиление северо-западного ветра по области. В порывах его скорость достигает 15-18 м/с, на побережье до 19-24 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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