2020-02-02T14:10:54+03:00
Происшествия

В Калининграде за сутки произошло два ДТП с такси Uber

Одно произошло на Нарвской, второе – на Суворова
Иван МАРКОВ
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Столкновение такси с деревом на СувороваСтолкновение такси с деревом на СувороваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде за одни сутки произошло сразу два ДТП с участием такси Uber. О первом в сообществе автомобилистов сообщили в 10:00. Произошло оно на улице Суворова – автомобиль влетел в дерево, стоявшее на обочине дороги. По словам очевидцев, возможной причиной столкновения стало то, что водитель не справился с управлением, пролетев через глубокую лужу на большой скорости.

Вторая авария с участием таксиста случилась в первом часу дня на перекрестке улиц Сибирякова и Нарвской. В этом случае в ДТП участвовали уже две машины.

Информации о пострадавшем в первом случае пока не поступало, во втором же столкновение произошло по касательной, и травм никто из пассажиров и водителей не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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