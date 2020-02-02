Незрячий поляк прозрел после того, как попал под машину

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:18:18+03:00

Также Януш Гурай устроился на работу в больницу, в которую его привезли

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В Польше произошло ДТП, которое вернуло зрение незрячему пешеходу. Как сообщает польский культурный центр со ссылкой на gazeta.pl, житель Гожова Великопольского Януш Гурай до аварии не видел целых 20 лет.

- К удивлению врачей, после автомобильной аварии у него внезапно восстановилось зрение. Его жизнь резко изменилась. Причина внезапного выздоровления до сих пор остается загадкой, - сообщает издание.

Зрения Гурай лишился из-за острой аллергии. Одним глазом он совершенно не видел, а другим различал исключительно очертания предметов и резкий свет. Однако все изменилось, когда на пешеходном переходе его сбила машина.

- Я упал на капот машины, ударился головой и упал на проезжую часть - рассказывает в Януш Гурай.

Через две недели после удара мужчина снова начал видеть. Врачи не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Есть предположение, что это вопрос введенных после аварии лекарств. И это еще не все - благодаря восстановлению зрения жизнь мужчины изменилась: он начал выходить из дома и нашел работу охранника в больнице, куда он попал после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU