2020-02-02T15:18:18+03:00
В мире

Незрячий поляк прозрел после того, как попал под машину

Также Януш Гурай устроился на работу в больницу, в которую его привезли
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Польше произошло ДТП, которое вернуло зрение незрячему пешеходу. Как сообщает польский культурный центр со ссылкой на gazeta.pl, житель Гожова Великопольского Януш Гурай до аварии не видел целых 20 лет.

- К удивлению врачей, после автомобильной аварии у него внезапно восстановилось зрение. Его жизнь резко изменилась. Причина внезапного выздоровления до сих пор остается загадкой, - сообщает издание.

Зрения Гурай лишился из-за острой аллергии. Одним глазом он совершенно не видел, а другим различал исключительно очертания предметов и резкий свет. Однако все изменилось, когда на пешеходном переходе его сбила машина.

- Я упал на капот машины, ударился головой и упал на проезжую часть - рассказывает в Януш Гурай.

Через две недели после удара мужчина снова начал видеть. Врачи не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Есть предположение, что это вопрос введенных после аварии лекарств. И это еще не все - благодаря восстановлению зрения жизнь мужчины изменилась: он начал выходить из дома и нашел работу охранника в больнице, куда он попал после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на Аллее Смелых машина провалилась в яму
Антон Алиханов о восстановлении Королевского замка: Лучше направить средства на реставрацию других исторических зданий
Первые последствия шторма в Калининграде: На Ракитной деревом придавило две машины, на проспекте Победы – сорвало светофор
Незрячий поляк прозрел после того, как попал под машину
В Калининграде за сутки произошло два ДТП с такси Uber
В субботу 1 февраля в Калининградской области был побит суточный температурный рекорд
В Калининграде январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
В Калининграде на улице Сибирякова Мерседесу проломили крышу
Калининградцев предупредили об усилении ветра
Под Калининградом владелец «Опеля» засудил водителя «Мерседеса»
В Калининграде военные добились закрытия сайта, торговавшего оружием
Под Калининградом намерены спилить деревьев на 9 миллионов рублей
Минприроды Калининградской области объявило о покупке новой техники
В Калининграде отец двух детей срывал с прохожих цепочки и отбирал кошельки
Калининградский реабилитационный центр предлагает детям погрузиться в виртуальную реальность
Под Калининградом уголовница обманула подругу и обокрала приятеля
Калининградцам предлагают обсудить сквер в честь первых переселенцев
Двое сотрудников калининградской исправительной колонии получили условные сроки