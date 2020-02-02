Первые последствия шторма в Калининграде: На Ракитной деревом придавило две машины, на проспекте Победы – сорвало светофор

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:22:16+03:00

Ранее МЧС предупреждало об усилении ветра до 22 метров в секунду

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В воскресенье 2 февраля, как и предупреждала пресс-служба МЧС, в Калининградской области поднялся сильный ветер, порывы которого достигали скорости 22 метра в секунду.

Фотографии первых последствий шторма калининградцы начали выкладывать социальные сети. Так, в сообществе автомобилистов Калининградской области еще до обеда появилась информация о трех происшествиях. В первом ветер снес светофор на проспекте Победы (напротив «Виктории»), во втором – повалил временные дорожные знаки на улице Мукомольной.

Самое же серьезное ЧП произошло на улице Ракитной, где сорвавшейся веткой дерева придавило сразу два автомобиля.

В парке в районе улицы Ракитной деревья падали и в двух других местах. Одно из них упало прямо на блошином рынке.

Кроме того, очевидцы сообщают, что с торгового центра "Сити" сорвало и унесло на парковку букву "С" с вывески.

ИСТОЧНИК KP.RU