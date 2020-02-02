Антон Алиханов о восстановлении Королевского замка: Лучше направить средства на реставрацию других исторических зданий

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:51:42+03:00

Губернатор объявил, что сейчас в самом разгаре работы по обследованию конструкций Дома Советов

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В субботу 1 февраля губернатор Антон Алиханов выложил в своем инстаграме несколько фотографий из окна Дома Советов и написал, что работы по обследованию конструкций главного недостроя Калининграда находятся «в разгаре».

- Готовимся к проектированию, - подписал снимки глава региона.

Когда кто-то из подписчиков спросил, почему власти решили не восстанавливать западный флигель Королевского замка, который не мешает Дому Советов, Алиханов ответил, что пока не видит в этом надобности.

- У нас есть много исторических зданий, которые требуют внимания. Мы считаем, что лучше направить средства на их восстановление, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU