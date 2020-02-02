2020-02-02T18:47:40+03:00
Общество

В Калининграде на Аллее Смелых машина провалилась в яму

Последний такой случай произошел в начале января на улице Гостиной
Иван МАРКОВ
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Провал на Аллее Смелых и его жертваПровал на Аллее Смелых и его жертваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде второй раз за последний месяц автомобиль провалился в яму. Фото микроавтобуса, угодившего передним колесом в провал, опубликовали днем 2 февраля в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Чтобы хоть как-то успокоить владельца авто, один из комментаторов предложил поискать в яме Янтарную комнату.

Напомним, подобное происшествие случилось в Калининграде меньше месяца назад. 3 января на улице Гостиной точно также автомобиль провалился в яму, образовавшуюся из-за размытия грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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