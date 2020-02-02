2020-02-02T20:11:57+03:00
Общество

Калининградка добилась размещения мусорных контейнеров вдали от жилых домов

Площадку сместили на 20 метров от земельного участка женщины
Иван МАРКОВ
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Калининградка, проживающая в СНТ «Колосок», через суд обязала садовое товарищество перенести площадку для сбора мусора подальше от ее дома. В итоге контейнеры действительно сдвинули на 20 метров, о чем сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

До этого площадка находилась в полутора метрах от забора, огораживающего участок женщины, и отходы постоянно перелетали на ее территорию, привлекая птиц и животных.

Так как такое соседство нарушает действующие санитарные нормы и правила, суд исковые требования удовлетворил, ссылаясь на 42-ю статью конституции, в которой говорится о праве «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», и пункт 5.11 Свода правил «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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