В Калининграде пассажир БМВ получил травмы в аварии на Советском проспекте

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:52:41+03:00

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В субботу 1 февраля в Калининграде на улице Борзова произошло ДТП с пострадавшим пассажиром. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, столкновение произошло в 21 час 10 минут на Советском проспекте.

- 25-летний водитель автомобиля «РЕНО SR», двигался по Советскому проспекту от улицы Яналова в сторону ул. Маршала Борзова, - уточняет пресс-служба, - допустил столкновение с автомобилем «БМВ Х5». В результате ДТП 41-летний пассажир автомобиля «БМВ» получила телесные повреждения.

Всего же за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 311 нарушений ПДД, из которых пешеходы нарушили 42 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU