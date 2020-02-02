В Калининграде пассажир БМВ получил травмы в аварии на Советском проспекте
В субботу 1 февраля в Калининграде на улице Борзова произошло ДТП с пострадавшим пассажиром. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, столкновение произошло в 21 час 10 минут на Советском проспекте.
- 25-летний водитель автомобиля «РЕНО SR», двигался по Советскому проспекту от улицы Яналова в сторону ул. Маршала Борзова, - уточняет пресс-служба, - допустил столкновение с автомобилем «БМВ Х5». В результате ДТП 41-летний пассажир автомобиля «БМВ» получила телесные повреждения.
Всего же за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 311 нарушений ПДД, из которых пешеходы нарушили 42 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU