На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пьяная 22-летняя водитель БМВ

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:27:31+03:00

В полиции сообщили, что нарушительница имеет водительский стаж один месяц

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Ночью на улице Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала 22-летняя водитель БМВ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, молодая водитель выпила и поехала кататься. На прямом участке дороги девушка не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Мерседес».

В результате столкновения виновница аварии получила травмы. В полиции добавили, что нарушительница имеет водительский стаж один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU