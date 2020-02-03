На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пьяная 22-летняя водитель БМВ
В полиции сообщили, что нарушительница имеет водительский стаж один месяц
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Ночью на улице Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала 22-летняя водитель БМВ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным полиции, молодая водитель выпила и поехала кататься. На прямом участке дороги девушка не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Мерседес».
В результате столкновения виновница аварии получила травмы. В полиции добавили, что нарушительница имеет водительский стаж один месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU