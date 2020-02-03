Под Калининградом без вести пропали сразу три школьницы

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:34:30+03:00

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Отдел полиции по Гурьевскому району разыскивает пропавших без вести несовершеннолетних: Сибирякову Алевтину 2007 года рождения, Таран Татьяну 2007 года рождения и Клявину Софию 2005 года рождения. Школьницы около 15 часов 2 февраля уехали из Гурьевска в Калининград и до настоящего времени домой не вернулись.

Приметы разыскиваемых:

Сибирякова Алевтина: на вид 12 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые до плеч, родинка на шее. Имеет татуировку между пальцев (бриллиант, бесконечность). Была одета в черную кутку, черные штаны, на ногах черные кроссовки.

Клявина София: на вид 14 лет, рост 167 см, плотного телосложения, глаза голубые, шрам на правом плече. Была одета в черную куртку, джинсы, на ногах черные кроссовки.

Таран Татьяна: на вид 12 лет, рост 172 см, крупного телосложения, волосы темно-русые по пояс. Была одета в коричневую куртку, джинсы, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в ОМВД России по Гурьевскому району по телефонам: 8 (40151) 3-07-02 (ПДН), 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть) или 02.

Сибирякова АлевтинаФото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Таран ТатьянаФото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ИСТОЧНИК KP.RU