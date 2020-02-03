За сутки в Калининградской области ветром повалило свыше 30 деревьев

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:46:22+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, в Калининградской области ветром повалило 31 дерево. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Больше всего деревьев повалило в Правдинском районе -7. В Зеленоградском районе упало шесть деревьев, в Полесском и Краснознаменском – по четыре, два дерева упали на автодорогу Калининград-Балтийск. Все деревья были оперативно убраны дорожными службами.

В воскресенье 2 февраля, в Калининградской области поднялся сильный ветер, порывы которого достигали скорости 22 метра в секунду.

Как ранее писала «Комсомолка», накануне на улице Ракитной сорвавшейся веткой дерева придавило сразу два автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU