В Калининградской начал курсировать пятый электропоезд «Ласточка»

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:01:40+03:00

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В Калининградской области начал курсировать пятый электропоезд «Ласточка». Сегодня поезд отправился в свой первый рейс, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В 2018 году в регион прибыли четыре поезда и с июня месяца начали курсировать на курортных направлениях. За полтора года в Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский курорт «Ласточками» перевезено 4,6 миллиона человек. Популярность этих поездов у пассажиров побудила руководство региона к решению поставить на приморские маршруты еще две «Ласточки», – сказал замминистра развития инфраструктуры региона Владимир Жовтун.

По его словам, прибытие в регион шестого поезда ожидается в ближайшее время. Таким образом, светлогорское и зеленоградское направления полностью будут обеспечиваться электропоездами повышенной комфортности за исключением случаев, когда «Ласточки» будут проходить профилактический ремонт.

В министерстве добавили, что по итогам 2019 года число пассажиров пригородного железнодорожного транспорта составило более 4,9 млн, что на 25% выше уровня 2018 года и почти в 2 раза больше, чем в 2014 году. Только поездами «Ласточка» в 2019 году перевезено более 2,7 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU