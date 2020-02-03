В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая
Таможня предотвратила ввоз в Калининградскую области партии контрафактных 1728 игрушек «Лизун в банке» с изображениями супергероев бренда «МАRVEL». Груз прибыл на таможенный пост Балтийск из Китая, сообщает пресс-служба областной таможни.
В ходе проверки выяснилось, что изображения являются объектами авторского права использованы незаконно. По факту незаконного использования чужого объекта авторского права возбуждено административное дело.
В судебных заседаниях 1728 игрушек «Лизун в банке» из Китая были признаны контрафактными и подлежащими уничтожению. Фирме-получателю вынесено предупреждение по фактам нарушения авторского права и использования чужого товарного знака.
ИСТОЧНИК KP.RU