2020-02-03T11:07:21+03:00
Общество

В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая

Фирме-получателю вынесено предупреждение
Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Таможня предотвратила ввоз в Калининградскую области партии контрафактных 1728 игрушек «Лизун в банке» с изображениями супергероев бренда «МАRVEL». Груз прибыл на таможенный пост Балтийск из Китая, сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе проверки выяснилось, что изображения являются объектами авторского права использованы незаконно. По факту незаконного использования чужого объекта авторского права возбуждено административное дело.

В судебных заседаниях 1728 игрушек «Лизун в банке» из Китая были признаны контрафактными и подлежащими уничтожению. Фирме-получателю вынесено предупреждение по фактам нарушения авторского права и использования чужого товарного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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