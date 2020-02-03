На выходных в Калининградской области задержали более 20 пьяных водителей

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:56:58+03:00

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении

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С 31 января по 2 февраля в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 22 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении. Рецидивисту грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU