На выходных в Калининградской области задержали более 20 пьяных водителей
С 31 января по 2 февраля в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 22 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении. Рецидивисту грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU