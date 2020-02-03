В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет воды и электричества

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:01:20+03:00

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В Калининграде в понедельник, 3 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщат пресс-служба городской администрации.

До 20 часов электричества не будет на пер. Ломоносова 3, 5, ул. Маршала Борзова 94, 97-99, 100, 101, 102, 105,105а, ул. Ломоносова 2, 3, 4.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Судостроительная 31а, до 16 часов - на ул. Генерала Толстикова 69-75, 77-81, ул. Л. Иванихиной 10,12,14, 16, ул. Интернациональная 13-17, 19-25.

Горячее водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Красносельская 2-6 (филиал гимн. №1).

ИСТОЧНИК KP.RU