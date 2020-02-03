В Калининграде объявлены повторные торги на строительство школы на ул. Артиллерийской

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:29:42+03:00

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Власти Калининграда объявили повторные торги на строительство школы на улице Артиллерийской. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Уже объявлены подворные торги. До конца месяца определят нового подрядчика», - сообщил своим подписчикам глава региона..

Напомним, городские власти в конце 2019 года расторгли контракт с подрядчиком на строительство школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Контакт на 827 млн рублей получила в феврале 2019 года подмосковная «АрТель». Компания к этому времени уже «буксовала» на онкоцентре, но это не помешало ей стать единственным участником электронного аукциона и заключить контракт по начальной (максимальной) цене.

В апреле прошлого года «АрТель» получила первую претензию от заказчика, городские власти хотели, наконец-то, увидеть график производства работ и проект производства работ. В октябре отставания в сроках стали пугающими: строители не завершили работы по устройству фундамента, колонн, ригеля, перекрытий, перемычек, полов и перегородок. Всего работ было выполнено на 68 млн рублей, хотя до сентября «АрТель» должна была выполнить и сдать работы на 263 млн рублей.

Терпение городских властей лопнуло, и 30 ноября 2019 года стало известно, что администрация Калининграда в одностороннем порядке расторгает контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU