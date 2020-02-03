Под Калининградом упавшее дерево раздавило «Тойоту»

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:55:18+03:00

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В Гурьевском районе придорожное дерево упала на проезжающий автомобиль. Об этом сообщается на странице Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС в «Вконтакте». Инцидент произошел в поселке Рожково. На проезжающую «Тойоту» упало дерево, автомобиль восстановлению не подлежит

Для ликвидации последствий на место выезжали спасатели, информация о находившихся в салоне людях уточняется.

В воскресенье 2 февраля, в Калининградской области поднялся сильный ветер, порывы которого достигали скорости 22 метра в секунду. По данным министерства развития инфраструктуры, всего в регионе ветром повалило 31 дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU