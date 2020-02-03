В 2019 году в Калининграде снесли свыше 300 незаконных построек

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Калининграде собственники своими силами снесли 203 самовольно возведенных некапитальных строений. Еще 130 построек были демонтированы по заказу городских властей, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

В прошлом году сотрудники комитета муниципального контроля обнаружили в Калининграде 820 самовольно возведенных некапитальных объектов.

Всего, по данным городских властей, в Калининграде по состоянию на конец прошлого года в перечне объектов, имеющих признаки самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений, числился 2 781 объект. Это хозяйственные постройки, гаражи, нестационарные торговые объекты, ограждения, запорные устройства на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

ИСТОЧНИК KP.RU