2020-02-03T13:40:05+03:00
Общество

В 2019 году в Калининграде снесли свыше 300 незаконных построек

130 построек были демонтированы по заказу городских властей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В 2019 году в Калининграде собственники своими силами снесли 203 самовольно возведенных некапитальных строений. Еще 130 построек были демонтированы по заказу городских властей, сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

В прошлом году сотрудники комитета муниципального контроля обнаружили в Калининграде 820 самовольно возведенных некапитальных объектов.

Всего, по данным городских властей, в Калининграде по состоянию на конец прошлого года в перечне объектов, имеющих признаки самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений, числился 2 781 объект. Это хозяйственные постройки, гаражи, нестационарные торговые объекты, ограждения, запорные устройства на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец избил сожительницу, мешавшую ему смотреть телевизор
Под Балтийским шоссе в Калининграде обнаружили нелегальную канализацию
Полиция объявила в розыск водителя «Мерседеса», сбившего женщину на Моспроспекте
Получивший травму при строительстве Приморской ТЭС монтажник отсудил 350 тысяч
Какие-то сумасшедшие: Евгений Гришковец раскритиковал церемонию вручения премии «Золотой орел»
Вооруженный удочкой калининградец напал на АЗС и похитил свыше 20 тысяч рублей
Калининградец жестоко избил собутыльника, предложившего ему сходить в магазин
Пьяный калининградец разбил окна и помял кузов чужой машины
Калининградское Минприроды купит лесопожарную и лесопатрульную технику на 18 млн рублей
В Светлом построят спортивный центр
В 2019 году в Калининграде снесли свыше 300 незаконных построек
Под Калининградом упавшее дерево раздавило «Тойоту»
В Калининграде объявлены повторные торги на строительство школы на ул. Артиллерийской
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет воды и электричества
На выходных в Калининградской области задержали более 20 пьяных водителей
В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая
В Калининградской начал курсировать пятый электропоезд «Ласточка»
В Светлом горел легковой автомобиль «Мерседес»
За сутки в Калининградской области ветром повалило свыше 30 деревьев
Под Калининградом без вести пропали сразу три школьницы
На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пьяная 22-летняя водитель БМВ