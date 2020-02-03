В Светлом построят спортивный центр
Агентство по архитектуре и градостроению Калининградской области выдало разрешение на строительство спортивного центра в Светлом. Соответствующая информация опубликована в реестре выданных разрешений.
Разрешение на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом получила местная администрация. Спортивный объект площадью 2789 квадратных метров должен быть построен в ноябре этого года.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что осенью прошлого года региональное правительство выделило 127,9 млн рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в Светлом.
ИСТОЧНИК KP.RU