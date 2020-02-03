В Светлом построят спортивный центр

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:00:05+03:00

Осенью прошлого года региональное правительство выделило 127,9 млн рублей на спортивный объект

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Агентство по архитектуре и градостроению Калининградской области выдало разрешение на строительство спортивного центра в Светлом. Соответствующая информация опубликована в реестре выданных разрешений.

Разрешение на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом получила местная администрация. Спортивный объект площадью 2789 квадратных метров должен быть построен в ноябре этого года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что осенью прошлого года региональное правительство выделило 127,9 млн рублей на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в Светлом.

ИСТОЧНИК KP.RU