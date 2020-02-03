2020-02-03T14:41:41+03:00
Общество

Калининградское Минприроды купит лесопожарную и лесопатрульную технику на 18 млн рублей

Рослесхоз выделил региону субсидию
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в этом году планирует купить новую лесопожарную и лесопатрульную технику. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее Рослесхоз выделил региону субсидии в размере 8,9 и 9,2 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести автобус высокой проходимости на 24 места, мотовездеходы, универсальные лесопожарные модули, а также лесопатрульные автомобили. Кроме этого, из областного бюджета будет выделено 1,4 млн рублей на две единицы лесопатрульной техники.

В прошлом году для оснащения пожарно-химических станций Калининградской области купили 9 лесопатрульных комплексов, универсальный лесопожарный модуль, 5 комплектов квадроциклов с транспортировочным прицепом, 38 пожарных рукавов на общую сумму 18,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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