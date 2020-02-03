2020-02-03T14:53:09+03:00
Общество

Пьяный калининградец разбил окна и помял кузов чужой машины

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который разбил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонил местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина разбил принадлежащий ему автомобиль, при этом попытки успокоить его вызвали еще большую агрессию. Прибывшие на место участковые задержали злоумышленника.

До прибытия сотрудников полиции пьяный мужчина успел разбить стекла и помять кузов автомобиля. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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