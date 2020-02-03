2020-02-03T15:56:36+03:00
Общество

Калининградец жестоко избил собутыльника, предложившего ему сходить в магазин

Полицейские задержали злоумышленника
Виктор Сергеев
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Житель Калининграда получил тяжелые травмы при распитии спиртного со случайным прохожим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Волокаламской. Двое мужчин познакомились с 38-летним горожанином и пригласили его составить им компанию. Когда алкоголь закончился, приятели предложили новому знакомому сходить в магазин, однако просьба оскорбила злоумышленника. Схватив лежащую рядом ветвь от дерева, он принялся избивать новых знакомых. Один из них был вынужден обратиться в больницу, где медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции опросили очевидцев преступления, выяснили в каком направлении убежал подозреваемый и вскоре задержали его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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