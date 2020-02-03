Калининградец жестоко избил собутыльника, предложившего ему сходить в магазин
Житель Калининграда получил тяжелые травмы при распитии спиртного со случайным прохожим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Волокаламской. Двое мужчин познакомились с 38-летним горожанином и пригласили его составить им компанию. Когда алкоголь закончился, приятели предложили новому знакомому сходить в магазин, однако просьба оскорбила злоумышленника. Схватив лежащую рядом ветвь от дерева, он принялся избивать новых знакомых. Один из них был вынужден обратиться в больницу, где медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью.
Сотрудники полиции опросили очевидцев преступления, выяснили в каком направлении убежал подозреваемый и вскоре задержали его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU