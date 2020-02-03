2020-02-03T16:02:45+03:00
Происшествия

Вооруженный удочкой калининградец напал на АЗС и похитил свыше 20 тысяч рублей

Инцидент произошел на АЗС на Литовскому валу вечером 31 января
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападение на автозаправочную станцию. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел на АЗС на Литовскому валу вечером 31 января в 23 часа.

«Злоумышленник зашел на автозаправочную станцию и потребовал от сотрудниц АЗС отдать ему всю наличность. При этом, нападавший скрывал лицо под капюшоном и угрожал девушкам «огнестрельным оружием», которое впоследствии оказалось завернутой в полотенце складной удочкой. Испугавшись расправы, потерпевшие выдали налетчику 24 100 рублей из кассы, но успели нажать на тревожную кнопку сигнализации», - рассказала представитель УМВД.

Злоумышленника задержали на улице Невского, куда он скрылся используя как прикрытие растущие вдоль Литовского вала заросли. В задержании подозреваемого принимали участие прибывшие по сигналу тревоги работники частного охранного предприятия и сотрудники ППС полиции, которые блокировали район и установили местонахождение разыскиваемого.

У задержанного обнаружили похищенные деньги, удочку и полотенце. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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