Какие-то сумасшедшие: Евгений Гришковец раскритиковал церемонию вручения премии «Золотой орел»

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:24:40+03:00

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Писатель Евгений Гришковец принял участие в церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», которая прошла 24 января в «Мосфильме». В Москву из Калининграда он полетел, правда, не по своей воле, а по просьбе выступить с текстом, посвященным фильму Валерия Тодоровского «Одесса». И если текст этот Евгений «с удовольствием написал и искренне его произнес», то «от участия в самой церемонии удовольствие получить сложно». Впечатлениями писатель поделился в своем интернет-дневнике.

Особенно драматурга расстроило то, что происходит сразу после церемонии.

«Все-таки это странно собирать такое большое количество людей творческих профессий из разных студий, компаний, групп и группировок в одном месте. Все вроде улыбаются, но кто-то прикладывает огромные усилия, чтобы не столкнуться с кем-то лицом к лицу, не поздороваться и, не дай бог, пожать руку. Кто-то от кого-то шарахается, а кто-то, наоборот, стремиться попасться кому-то на глаза. На ком-то великолепные платья и бриллианты, на ком-то не пойми что и раскисшие кроссовки, в одном месте вместе наши звёзды первой величины и какие-то сумасшедшие. Все вперемешку», - пишет Евгений Гришковец.

Все происходящее автор называет не иначе как безумием и суетой.

«Кто-то в толкучке просил меня с ним сфотографироваться, а кто-то в ту же самую секунду шептал мне на ухо мерзости…. …Даже встретив тех людей, которых я уважаю, люблю и по кому скучаю, я не был рад, потому что они все куда-то спешили, чем-то были огорчены по итогам церемонии. Никто не мог остановиться для совсем короткой беседы…», - подытожил актер, признавшись, что все равно ему было приятно побыть три часа в смокинге, пусть и не в своем.

ИСТОЧНИК KP.RU