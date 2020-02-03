Получивший травму при строительстве Приморской ТЭС монтажник отсудил 350 тысяч
Монтажник, получивший производственную травму при строительстве Приморской ТЭС, взыскал компенсацию с работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.
Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина выполнял работы по монтажу строящего котла, когда на него сверху упала часть деревянного переходного мостика.
Монтажник получил травму руки и долго время находился на лечении. К тому же он был вынужден вернуться на Украину, гражданином которой он является. Там ему повторную операцию и установили третью группу инвалидности.
Суд признал, что рабочий получил травму по вине работодателя, и взыскал компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU