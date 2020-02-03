Получивший травму при строительстве Приморской ТЭС монтажник отсудил 350 тысяч

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:48:31+03:00

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Монтажник, получивший производственную травму при строительстве Приморской ТЭС, взыскал компенсацию с работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Мужчина выполнял работы по монтажу строящего котла, когда на него сверху упала часть деревянного переходного мостика.

Монтажник получил травму руки и долго время находился на лечении. К тому же он был вынужден вернуться на Украину, гражданином которой он является. Там ему повторную операцию и установили третью группу инвалидности.

Суд признал, что рабочий получил травму по вине работодателя, и взыскал компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU