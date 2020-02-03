2020-02-03T17:25:49+03:00
Происшествия

Полиция объявила в розыск водителя «Мерседеса», сбившего женщину на Моспроспекте

Наезд на пешехода произошел 29 января в 7:39 утра
Виктор Сергеев
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В Калининграде объявили в розыск водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Наезд на пешехода произошел 29 января в 7:39 утра на Московском проспекте в районе дома №179а. После ДТП водитель «Мерседеса» скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении скрывшегося с места ДТП водителя, сообщить в дежурную часть по телефонам 8 (4012) 552-511, 8 (4012)552-512.

ИСТОЧНИК KP.RU

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