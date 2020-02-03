2020-02-03T17:57:43+03:00
Общество

Под Балтийским шоссе в Калининграде обнаружили нелегальную канализацию

Власти планируют затампонировать трубу уже в этом месяце
Виктор Сергеев
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Под Балтийском шоссе в Калининграде обнаружили трубу, нечистоты по которой уходят в сторону городской свалки. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«Собственно так о существовании трубы мы и узнали, когда её прорвало посреди бывшего полигона ТБО. Установить, кто же именно наполняет трубу хозяйственно-бытовыми стоками прокуратура не смогла. Однако есть подозрения, что к этому могут быть причастны некоторые хозяйствующие субъекты, которые ведут свою деятельность (без договоров на водоотведение) в районе Балтийского шоссе 118», - сообщили в администрации

В феврале власти планируют провести работы по тампонированию нелегальных стоков которые, кстати, превышают нормативы по содержанию нефтепродуктов.

«Предупреждаем заранее, как только мы заткнём этот несанкционированный выпуск, соврать прокурору «это не я» будет сложнее», - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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