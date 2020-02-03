2020-02-03T18:07:50+03:00
Общество

Калининградец избил сожительницу, мешавшую ему смотреть телевизор

Мужчине не понравилось, что женщина во время готовки издает много шума
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция завела дело на калининградца, который избил и угрожал расправой своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Инцидент произошел в квартире потерпевшей. 68-летняя пенсионерка готовила ужин, а ее сожитель в это время смотрел телевизор. В какой-то момент мужчине не понравилось, что женщина во время готовки издает много шума. Поэтому он схватил сожительницу за шею и, повалив на пол, стал наносить удары по лицу.

«Крики потерпевшей услышал сосед, который забежал в квартиру , оттолкнул мужчину и отвел пенсионерку к себе. Злоумышленник до прибытия сотрудников полиции покинул помещении и скрывался у своего приятеля. Однако спустя несколько дней мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть», - отметили в пресс-службе УМВД.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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