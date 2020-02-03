В Гвардейске двое сотрудников колонии получили условные сроки за избиение осужденного

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:46:21+03:00

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В Гвардейске осудили двоих сотрудников исправительной колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Летом 2017 года сотрудники колонии в комнате обыска избили одного из осужденных, у которого при себе могли находиться запрещенные предметы.

На суде они не признали вину и заявили, что осужденный во время проведения обыска оказал сопротивление и матерился, так что они были вынуждены применить спецсредства и приемы борьбы.

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и приговорил сотрудников колонии к трем годам лишения свободы условно. А также запретил им в течение двух лет занимать какие-либо должности в уголовно-исполнительной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU