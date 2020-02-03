В Гвардейске двое сотрудников колонии получили условные сроки за избиение осужденного
В Гвардейске осудили двоих сотрудников исправительной колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Летом 2017 года сотрудники колонии в комнате обыска избили одного из осужденных, у которого при себе могли находиться запрещенные предметы.
На суде они не признали вину и заявили, что осужденный во время проведения обыска оказал сопротивление и матерился, так что они были вынуждены применить спецсредства и приемы борьбы.
Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и приговорил сотрудников колонии к трем годам лишения свободы условно. А также запретил им в течение двух лет занимать какие-либо должности в уголовно-исполнительной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU