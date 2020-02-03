В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли школу №11

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:09:09+03:00

Также на вынужденные каникулы отправили 20 классов восьми других школ города

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В ряде школ Калининграда приостановлено обучение из-за повышения заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся школы № 11, а также 20 классов восьми других школ города. На карантин закрылись семь классов в школах №№ 6 и 19, по одному – в школах №№ 7, 18, 36, 39, 47, 53.

Кроме того, из-за карантина закрыты четыре группы в детских садах Калининграда. Средняя группа в детском саду № 2, средняя группа № 14 и первая младшая группа № 8 в детском саду № 51, а также вторая младшая группа в детском саду № 125.

«Комитет по образованию администрации Калининграда ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU