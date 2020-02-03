2020-02-03T19:22:00+03:00
Общество

В Калининграде на рынке обнаружили склад контрафактных сигарет на 3 млн рублей

Незаконную торговлю организовали двое индивидуальных предпринимателей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде на территории одного из рынков обнаружен склад немаркированных сигареты общей стоимостью свыше 3 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Незаконную торговлю организовали двое индивидуальных предпринимателей, которые сбывали фальсификат через свои торговые павильоны. Полицейские провели проверочные закупки, а также установили наблюдение за магазином, в результате чего обнаружили, место, где злоумышленники прячут оптовые партии сигарет. Оказалось, предприниматели держали в складских помещениях более 48 тысяч пачек сигарет.

В отношении 50-летнего предпринимателя и 42-летней бизнес-леди возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». В рамках уголовного дела проводятся экспертизы, устанавливается происхождение изъятого товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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