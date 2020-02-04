На трассе Зеленоградск-Приморск сбили пешехода-нарушителя
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Светлогорском районе в понедельник вечером сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 19-м километре автодороги. Водитель «Ниссана» при проезде регулируемого железнодорожного переезда совершила наезд на 53-летнего пешехода, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU