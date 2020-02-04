2020-02-04T10:33:38+03:00
Происшествия

На трассе Зеленоградск-Приморск сбили пешехода-нарушителя

Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светлогорском районе в понедельник вечером сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 19-м километре автодороги. Водитель «Ниссана» при проезде регулируемого железнодорожного переезда совершила наезд на 53-летнего пешехода, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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