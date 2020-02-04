В Калининграде во вторник отключено электричество на восьми улицах

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:45:51+03:00

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Во вторник, 4 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. М. Борзова 26-48, 39-41, 61-65, ул. Комсомольская 91-б,в,105, ул. Красная 115,136;

До 18 часов электричество отключено на ул. Леонова 74, Советский пр. 91-97, ул. Чекистов 10, ул. Ботаническая 2, Московский пр. 1-17.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Комсомольская 91а, в, ул. Иванихиной 7а, до 16 часов - на ул. Станочная 10-12, пр. Победы 95-99, ул. Радищева 108-110, 115-117, пер. Радищева 3-9, 4-16, до 17 часов - на ул. Краснооктябрьская 6-12, ул. Эпроновская 1, 7-15, пер. Малый 17, 23-29, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU