В поселке Черепаново под Светлым саперы обезвредили 30 боеприпасов времен войны

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:51:57+03:00

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На выходных военные саперы обезвредили под Светлым 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В районе поселка Черепанова было обезврежено 15 артиллерийских снарядов калибра

75-мм, два 23-мм артиллерийских снаряда, по одной единице снарядов калибра 105-мм, 37-мм и 30-мм, одна 82-мм минометная мина и 9 взрывателей к артиллерийским снарядам. Все найденные боеприпасы был вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили более 200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU