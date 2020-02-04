В поселке Черепаново под Светлым саперы обезвредили 30 боеприпасов времен войны
На выходных военные саперы обезвредили под Светлым 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
В районе поселка Черепанова было обезврежено 15 артиллерийских снарядов калибра
75-мм, два 23-мм артиллерийских снаряда, по одной единице снарядов калибра 105-мм, 37-мм и 30-мм, одна 82-мм минометная мина и 9 взрывателей к артиллерийским снарядам. Все найденные боеприпасы был вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили более 200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU