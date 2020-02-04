2020-02-04T11:13:32+03:00
Общество

В Гурьевске появятся ФОК для хоккеистов и бассейн

Светлана БАРОН
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До 2023 года в Гурьевске обещают построить ФОК и спортзал с бассейном. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.

- В пятницу мы были у Натальи Ищенко и согласовали спортивный комплекс — ледовую арену на ул. Заречной. Там будет два льда: один небольшой, канадского формата, другой - стандартный, для фигуристов. А между двумя площадками будет большой спортивный зал (для баскетбола, волейбола). Губернатор одобрил проект. Сначала там (на Заречной, - прим. ред.) частный инвестор построит детский садик на 300 мест. И на той же территории появится ФОК. К нему будет отдельная дорога. Мы считали: от Сельмы минут двенадцать езды, - рассказал Подольский.

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Также на экспертизе находится проект спортзала с бассейном на ул. Луговой. Были получены замечания, но в планах остается бассейн на четыре дорожки и спортзал для гимнастики и единоборств. Этот объект планируют построить раньше ФОКа. "Жители меня за руки дергают: когда бассейн?", - признался Подольский. Кроме того, уже в этом году в Центральном парке реконструируют футбольное поле. Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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