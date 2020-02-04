В Калининградской области появится новый полигон ТБО и завод по сортировке мусора

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:20:02+03:00

Планируется, что примерно 70% мусора будет запускаться во вторичный оборот

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В Калининградской области появится новый полигон ТБО и завод по глубокой сортировке мусора. Об это на встрече с редакторами муниципальных газет рассказал губернатор Антон Алиханов.

По его словам, уже заключено концессионное соглашение, участниками которого являются Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы.

«По этому соглашению неподалеку от поселка Корнево будет создан новый полигон, одновременно с ним начнет работать завод по глубокой сортировке мусора. Планируется, что примерно 70% мусора будет запускаться во вторичный оборот. В ходе сортировки часть отходов (пластик, бумага, картон) будет передаваться тем, кто займется переработкой. Часть сырья - компостироваться. Компост, приготовленный путем обезвреживания бытовых отходов, в дальнейшем может использоваться, например, при строительстве дорог», - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, то, что не будет отсортировано для вторичной переработки и компостирования, пойдет на производство RDF-гранул, которые являются хорошим экспортным товаром.

«Например, в Польше есть котельные, которые работают на RDF-топливе. У инвестора есть технологии по строительству установок для производства RDF-топлива», - добавил губернатор

Новый комплекс по сортировке отходов должен заработать в 2022 году, что позволит существенно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов на полигонах.

ИСТОЧНИК KP.RU