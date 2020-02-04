В Багратионовске посетителю бара сломали челюсть

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:32:32+03:00

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В Багратионовском районе полицейские задержали местного жителя, который избил посетителя бара. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Нивенское. В местном баре между двумя отдыхающими начался конфликт, который перерос в драку. В результате одному из мужчин сломали челюсть.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев преступления и выяснили, что подозреваемый успел скрыться. Вскоре его задержали и доставили в дежурную часть.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU