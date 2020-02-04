В Багратионовске посетителю бара сломали челюсть
В Багратионовском районе полицейские задержали местного жителя, который избил посетителя бара. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Нивенское. В местном баре между двумя отдыхающими начался конфликт, который перерос в драку. В результате одному из мужчин сломали челюсть.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили очевидцев преступления и выяснили, что подозреваемый успел скрыться. Вскоре его задержали и доставили в дежурную часть.
На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU