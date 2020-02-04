«Стройтрансгаз» займется консервацией недостроенного терминала в Пионерском
Консервацией недостроенного терминала в Пионерскомв займется АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как ранее писала «Комсомолка», в декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с ООО «Больверк». Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.
Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.
В результате контракт с подрядчиком был разорван. Новый подрядчик, которого еще предстит выбрать, должен будет завершить строительство объекта к концу 2021 года.
По контракту, в Пионерском планируется построить комплекс гидротехнических и береговых сооружений для приема круизных и паромных судов с пассажирооборотом не менее 250 тысяч человек в год и грузооборотом до 80 тыс. грузовых единиц в год.
ИСТОЧНИК KP.RU