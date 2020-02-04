УГИБДД опубликовало места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:02:44+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 4 по 10 февраля передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград – Зеленоградск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 53 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».

7. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

8. На 11 километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное».

9. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

ИСТОЧНИК KP.RU