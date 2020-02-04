УГИБДД опубликовало места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.
С 4 по 10 февраля передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград – Зеленоградск».
5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 53 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».
7. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».
8. На 11 километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное».
9. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
ИСТОЧНИК KP.RU