Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до четырех полос

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:05:30+03:00

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Центральный въезд в Гурьевск (Калининградское шоссе) в следующем году расширят до четырех полос. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.

- На будущий год прошла экспертизу дорога «центральный въезд в Гурьевск» - от кольца в районе Малого Васильково (оно уже появилось, но еще не заасфальтировано) до кольца в районе ул. Безымянной. Сначала разгрузим Окружную, а на будущий год приступим к Калининградскому шоссе, чтобы не было коллапса. До входа в Центральный парк будет четыре полосы, - рассказал Подольский.

Развязка на аэропорт из Гурьевска (с выездом на Калининградское шоссе) будет двухполосной, эту дорогу планируют доделать в 2021 году. Также продолжается реконструкция дороги Калининград — Полесск. Там несколько очередей, и в этом году реконструкция идет на части от светофора на выезде из Гурьевска в сторону Полесска.

Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до 4-х полос 00:00 00:00

Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU