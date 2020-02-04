2020-02-04T14:05:30+03:00
Общество

Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до четырех полос

Широкая дорога дойдет до Центрального парка
Светлана БАРОН
Поделиться:
Сергей ПодольскийСергей ПодольскийФото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Центральный въезд в Гурьевск (Калининградское шоссе) в следующем году расширят до четырех полос. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.

- На будущий год прошла экспертизу дорога «центральный въезд в Гурьевск» - от кольца в районе Малого Васильково (оно уже появилось, но еще не заасфальтировано) до кольца в районе ул. Безымянной. Сначала разгрузим Окружную, а на будущий год приступим к Калининградскому шоссе, чтобы не было коллапса. До входа в Центральный парк будет четыре полосы, - рассказал Подольский.

Развязка на аэропорт из Гурьевска (с выездом на Калининградское шоссе) будет двухполосной, эту дорогу планируют доделать в 2021 году. Также продолжается реконструкция дороги Калининград — Полесск. Там несколько очередей, и в этом году реконструкция идет на части от светофора на выезде из Гурьевска в сторону Полесска.

Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до 4-х полос

00:00
00:00

Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долги калининградцев за тепло превысили 1,1 млрд рублей
В Зеленоградске прошла мемориальная акция, посвященная 75-летию Победы
Площадь садов в Калининградской области превысила тысячу гектаров
Умереть в Калининграде стало дороже
Литовцы посчитали угрозой нацбезопасности электронные визы в Калининградскую область
Алиханов рассказал, когда в Калининграде построят новый корпус детской областной больницы
В Калининграде проконтролируют цены на медицинские маски
«Маска – самый эффективный способ»: В мэрии Калининграда рассказали, какие меры принимаются для предотвращения появления коронавируса
В Калининграде пьяный водитель БМВ въехал в рюмочную
Калининградец ограбил приятеля, который похвастался новым телефоном
В Калининграде за сутки оштрафовали 50 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам