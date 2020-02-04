Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до четырех полос
Центральный въезд в Гурьевск (Калининградское шоссе) в следующем году расширят до четырех полос. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский.
- На будущий год прошла экспертизу дорога «центральный въезд в Гурьевск» - от кольца в районе Малого Васильково (оно уже появилось, но еще не заасфальтировано) до кольца в районе ул. Безымянной. Сначала разгрузим Окружную, а на будущий год приступим к Калининградскому шоссе, чтобы не было коллапса. До входа в Центральный парк будет четыре полосы, - рассказал Подольский.
Развязка на аэропорт из Гурьевска (с выездом на Калининградское шоссе) будет двухполосной, эту дорогу планируют доделать в 2021 году. Также продолжается реконструкция дороги Калининград — Полесск. Там несколько очередей, и в этом году реконструкция идет на части от светофора на выезде из Гурьевска в сторону Полесска.
Подольский: Въезд в Гурьевск расширят до 4-х полос
Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU