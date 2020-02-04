В Калининграде отметят День зимних видов спорта

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:44:17+03:00

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В Калининграде в рамках празднований, приуроченных к годовщине сочинской Зимней Олимпиады, намечен ряд спортивных мероприятий, к участию в которых приглашают горожан.

Так, 8 февраля в 10:00 на стадионе «Пионер» стартует турнир по мини-футболу среди детей «Зимний мяч». Намечены показательные выступления фигуристов, вратарской команды, керлингистов.

Кроме того, как сообщает министерство спорта Калининградской области, в тот же день в 11:00 на ледовом катке парка «Юность» пройдет мастер-класс от наставников и спортсменов городской спортшколы по хоккею с шайбой.

В 12:00 на набережной Верхнего озера начнут работу спортивные площадки, пройдут забеги на дистанциях 3,9 и 5 км, викторины и прочее.

В 13:00 на ледовом катке на ул. Интернациональной-46 пройдут показательные выступления представителей федераций по зимним видам спорта по шорт-треку, фигурному катанию, хоккею, викторины.

В 15:00 на площадке у стадиона «Калининград» — открытая тренировка по велосипедному спорту для всех желающих, мастер-классы велосипедистов, зимние старты на скорость.

9 февраля, в воскресенье, в парке Центральном с 11:00 до 13:00 — свободное катание на коньках для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU